地景藝術節即將倒數 鄭文燦雨天急看展

2019-09-15 22:28

［記者陳恩惠／桃園報導］今天是秋節連假最後一天，受北風水氣影響，桃園自早下起大雨，讓地景藝術節假日必湧入九萬人次的展場人潮稍減，其中「瓶子先生魔術劇團」、「台灣竹樂團」分別在大湳森林公園主展場的大地、森林二處舞台表演「奶奶的禮物」及「綠色環保．絲竹嬝繞」，市長鄭文燦下午參與「眷香腐乳」主題活動後表示，地景藝術節即將進入倒數，下個週末2天仍有許多壓軸演出，千萬不可錯過，歡迎大家繼續熱情參與。

他說，眷村文化是桃園重要文化資產之一，各地區的菜餚融合而成如今台灣豐富料理、小吃文化，成為記憶中不可或缺的好滋味，「眷香腐乳」活動，結合地方及歷史特色，展現大湳森林公園自然與人文結合的多重面向，尤其大溪的豆干特別有名，將浸鹽水、日曬過的豆腐，加上豆麴或米麴發酵而成的豆腐乳，也是桃園的特色產品之一，邀請大家親手做出香濃好吃的豆腐乳，在連假中體驗獨特的眷村生活，重溫記憶中的眷村滋味。

鄭文燦稍後冒雨參觀黃心健和蘿瑞．安德森的「沙中房間」+「忘路，遠近」、大西康明的「大湳豎空」、劉家瑋的「進程」、徐秀美的「飛越桃花源」、涂維政的「大湳遺址」、松亞．芙得麥雅的「克勞德船」、賴添明的「被風景包裹著的風景」及裘安．蒲梅爾的「共用循環」等作品後表示，這些作品皆與地方文化、歷史記憶和生活環境連結，串聯起桃園的自然、人文及情感脈絡，具有獨特的意義。

他說，雖然下雨但活動照常，藝術作品在雨中更有不同面貌，桃園不只有埤塘文化，大湳舊營區有著稀有鳥類黑枕黃鸝鳥，這是大湳森林公園的吉祥物、暱稱「小湳」，晚上在綠蔭步道觀賞光雕秀，可見小湳飛來飛去，藝術節過後，進行大湳森林公園改造計畫，成為都市文化綠洲。

他也提醒，下週主題活動「朱宗慶打擊樂團」、「MONTUNOS拉丁樂團」、「黃瑞豐福爾摩沙爵士樂團」，及「桃園在地傑出團隊龍潭愛樂管弦樂團」將帶來膾炙人口的歌曲，「荷蘭CLOSE-ACT高蹺劇團」也將帶來全台首演作品壓軸演出，邀請市民朋友繼續熱情參與2019桃園地景藝術節系列活動，看見藝術創作不同於以往的魅力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法