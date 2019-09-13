中秋連假 八德地景藝術節會場人潮湧動

2019-09-13 21:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是中秋節連續假期第一天，八德地景藝術節展場湧入大批人潮，其中「萍影舞集」在主展場大湳森林公園大地舞台表演「聖筊」、「拉縴人」在森林舞台演出「唱遊森林．地景迴盪」頗受大小朋友喜愛，市長鄭文燦前往觀賞之際也不忘推銷地景藝術節，週六、日在同樣的地點還有精彩表演活動，歡迎民眾來趟知性之旅。

週六、日下午在大地舞台還有六藝舞團「跟著桃樂絲去旅行」、瓶子先生魔術劇團「奶奶的禮物」，森林舞台則安排SKYLINE爵士樂團「藝饗天際、天際爵響」、台灣竹樂團「綠色環保、絲竹嬝繞」等精彩演出。

鄭文燦表示，今年的地景藝術節移師八德，主展場在大湳森林公園，設有大地舞台、森林舞台、水廣場等三個演出空間，每逢假日都安排國內外知名的表演團體舉行一系列精彩活動；昨天演出團隊「萍影舞集」是桃園在地優秀舞蹈團隊，巧妙融合古典芭蕾與民族、現代舞蹈元素，賦予客家傳統聚落文化新的展演風格；另外，國內樂迷耳熟能詳的表演團體「拉縴人」，則將美好的歌聲，用Acappella形式演出多首曲目，與民眾共度悠閒的午後時光。

另鄭文燦也前往副展區「藝遊八塊厝」，欣賞來自日本、俄羅斯等國際藝術家，以及國內藝術創作者與在地社區、學校及公寓大廈合作，共同創作具有地方特色的藝術作品，鄭文燦也特別前往地景藝術節指揮中心慰勞工作人員的辛苦，感謝他們的付出，祝福中秋節快樂。

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