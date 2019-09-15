台南曾文溪畔現雪景？ 甜根子草花季來臨

2019-09-15 20:38

〔記者萬于甄／台南報導〕中秋已過，台南大內橋下甜根子草花期來臨，近期曾文溪畔兩旁彷彿被白雪覆蓋，尤其，今年受曾文溪疏濬影響較小，甜根子草開的相當茂盛，吸引不少攝影愛好者取景；大內區公所今年將配合社區營造成果展，10月6日在曾文溪畔舉辦音樂會，屆時歡迎遊客前往賞花聽音樂。

每到9月台南大內橋下就會開滿一大片甜根子草，甜根子草以往常被誤認為是蘆葦或芒草，雖同屬禾本科植物，但三者適合生長的地方卻不太一樣；曾文溪畔的甜根子草約在中秋節後綻放，飽滿的花叢、雪白的花穗，映襯著大內橋及曾文溪，景色美不勝收。

大內區公所表示，原擔憂近期雨水多，花叢恐被打落，好在今年甜根子草受曾文溪河床疏濬工程影響較小，甜根子草花穗相較緊密，近期也陸續開花，相當美麗，花期約可達1個月，預計10月底前都可欣賞。

甜根子草一般被認為是雜草，但卻為石子瀨社區帶來不同的地方特色，石子瀨社區利用甜根子草開發手工藝品，每年花期結束後，會由志工前往採收甜根子草，風乾裁切再編織成文武神轎、筆筒、墊子、盆栽籃等，成為社區另一項特色藝品。

此外，南化北寮橋後堀溪畔、後壁八掌溪沿岸等是台南甜根子草花海知名景點，不過，因甜根子草多半生長在河床溪畔，民眾賞景時務必注意自身安全，以及上游河川溪水的情況，避免發生危險意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法