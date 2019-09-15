響應小英拚長照 台南這4區將增設住宿式長照機構

2019-09-15 12:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府響應總統蔡英文的長照政策，力拚長照。南市社會局盤點轄內尚無住宿式長照機構的行政區，將結合轄內3家部立醫院的資源，在六甲區、新市區、柳營區、玉井區等行政區設置4個住宿式長照機構，預計於民國112年完工。

社會局長黃志中表示，台南市為因應老年人口快速成長，配合長照2.0各項新興計畫，發展及推動各項長照服務至全市37個行政區，今年底將達成每一行政區內都設置至少一處日照中心目標。

社會局指出，南市自106年5月已進入高齡社會，今年8月老年人口已達29萬467人，占全市總人口比率15.44％。為因應長照需求，市府長照預算跳躍式成長，106年編列預算7億多元，倍增至108年預算編列21億多元，長照服務人數及服務單位也倍增。其中，日照中心數量已成長至50間，居全國之冠。

另外，為滿足長輩多元照顧服務需求，部分無住宿式長照機構的地區，被照顧者若要送24小時的機構照顧，就要到別的區域，很不方便。社會局近期盤點後，將結合3家部立醫院規劃於無住宿式長照機構的六甲區、新市區、柳營區、玉井區設置4處住宿式長照機構，為全國各縣市中獲中央補助設置住宿式長照機構最多縣市，預計於112年完工，未來可讓這些區域及鄰近民眾就近取得平價且優質長照機構服務。

黃志中表示，長照2.0以居家式及社區式服務為主，為達成一區一日照中心目標，市府積極進行資源盤點、閒置空間活化、整合、再利用，輔導民間單位設置日照中心，讓各區的長輩都能在熟悉的社區區接受服務，享有共好、共老的晚年生活。

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