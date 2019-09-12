長照養護機構住民每年補助最高6萬 10月15日起申請

2019-09-12 16:56

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部積極規劃「長照2.0升級版」，衛福部長陳時中今日公布住宿式服務機構使用者補助方案，只要今年1月起入住特定機構滿90天以上，並符合排富等條件後，將按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助，最高一年可領取6萬元補助，總經費29.19億，預估5.1萬人受惠。

衛福部指出，符合補助資格包含入住機構類型一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構除安養床外、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽榮民之家自費失能養護床、自費失智養護床，以及兒少安置及教養機構、提供住宿式服務的長照機構等90天以上。

至於排富條款為最近一年累進稅率超過20％、按20％稅率課徵基本稅額及未來股利按28％稅率分開計稅者，可獲補助的金額與綜合所得扣除額合計每人每年可達到4萬5600元、5萬4000元，甚至6萬元。

衛福部強調，會陸續與各地政府召開說明會，預計民眾從10月15日起就可以向各縣市政府進行申請，若在11月15日前完成申請，就可於今年底前領到款項。

衛福部預估今年至2023年，每年補助人數依序為5.16萬人、5.32萬人、5.49萬人、5.66萬人、5.84萬人，經費分別為29.19億元、30.14億元、31.1億元、32.07億元、33.06億元。

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