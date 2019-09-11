新北2閒置校地、國有地 將打造長照綜合園區

2019-09-11 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市65歲長者人數高達56萬人，其中85%患有慢性病，市府衛生局規劃運用三重碧華國中遷校後的舊校址及中和積穗國中旁的國有地，興建包含食、衣、住、行、育、樂、醫、養的長照綜合園區，除了有銀髮住宅，還有醫療院所、長照機構與購物商場，今年進行BOT可行性評估，明年展開先期規劃。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議進行「新北醫動養、銀向新時代」專題報告指出，三重碧華國中舊校址占地2.9公頃，將仿新加坡模式，規劃「銀新未來城」，有空中花園、托老及托幼設施、銀髮住宅、醫療診所、超級市場及地下停車場等設施，並鼓勵青銀共居。

此外，中和積穗國中旁國有地面積約1.17公頃，因基地規模較小，將仿日本模式，打造「銀新生活宅」，包含銀髮住宅、長照住宿機構、日照中心、藥局、居家服務與居家護理單位等。

衛生局衛生企劃科長陳玉芬說明，目前朝BOT的方式推動，今年進行可行性評估，明年展開先期規劃，入住對象可能包含健康、亞健康與失能長者，至於住宅型式、收費方式等細部內容，須等招商之後再由廠商提出規劃構想。

市長侯友宜表示，新北的長輩近10年來從29萬人增加到56萬人，成長2倍，未來將結合醫療、運動及安養，闢建長照綜合園區。另外，新北市醫療資源相對不足，2022年全市病床將新增2025床，並打造10區的智能衛生所，此外，將推動「銀杏計畫」，盤點3處國有土地，引進醫療業者投資興建「醫養園區」，照顧新北市的長輩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法