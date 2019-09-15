原民會新增補助台東興建6聚會所 獲獎部落欣喜

2019-09-15 12:04

［記者黃明堂／台東報導］行政院原住民族委員會原核定1.5億元補助台東縣興建14處部落聚會所，最近再新增6處，像金馬獎頒獎典禮般，今天揭曉幸運得獎的6部落名單。

原民會夷將主委Icyang表示，行政院核定台東縣「原住民族部落文化聚會所」經費1.5億元，興建14座部落聚會所，台東縣政府於107年10月提出修正計畫，原民會審查後支持新增6座聚會所規劃設計，經行政院核定修正計畫，增加太麻里鄉「德其里部落」、長濱鄉「界橋部落」及「樟原部落」、池上鄉「慶豐部落」、卑南鄉「山里部落」、台東市「馬當部落」聚會所規劃設計，待各鄉鎮市公所完成設計取得建築執照後，原民會即核定補助興建工程，加速推動臺東縣部落聚會所建設進度。

夷將Icyang主委強調，聚會所是部落族人日常集會活動與歲時傳統祭儀的聚會場所，是部落文化傳承的樞紐，對部落發展具有重要意義，原民會將持續協助台東縣政府各部落聚會所興建經費，並希望縣府與各鄉鎮市公所加快執行造福部落族人。

6部落聚會所中，夷將Icyang提到馬當部落企盼聚會所30幾年，去年6月21日他到馬當部落時，部落主席陳博志就抱怨30年來選舉到了才來看，但都沒解決，他認為出在土地問題，承諾只要土地取得問題解決，經費一定沒問題，如今，總算解決了這個問題。

今天在台東縣舉辦補助說明會，特別請阿美族人演唱4首古謠，其中也有聚會歌，恰好符合今天主題，包括縣長饒慶鈴、立委陳瑩、卑南鄉長許文獻、長濱鄉長潘淑芳等人，還有6大部落的代表人出席，陳瑩形容這像是金馬獎頒獎大會。

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