花蓮15部落聚會所 獲用地變更補助

2019-07-16 10:28

［記者王峻祺／花蓮報導］原住民族委員會專案補助花蓮15座部落聚會所興建計畫及用地變更經費，總計核定新台幣983萬元，加速推動部落聚會所興建作業。縣府原住民行政處長陳建村說，感謝在原住民聯合豐年節前夕捎來好消息，將協助各鄉鎮市儘快啟動招標作業。

花蓮共有207個部落，僅69處有聚會所，縣府受限地方財政拮据，雖提案興建部落聚會所，卻始終停滯於用地都市計畫或使用地變更等經費來源不足，導致興建過程一再延宕；如今獲原民會核定經費補助，消息一傳回部落，振奮地方族人。

原民會表示，「花蓮縣第二期綜合發展實施方案－花蓮縣部落聚會所興建計畫」是行政院以花東基金補助花蓮縣政府辦理，因縣府反映轄內鄉（鎮、市）公所執行單位人力與經費不足，經原民會與國家發展委員會研商後，以專案補助該計畫15座聚會所的用地變更經費；其中包含吉安鄉2座、壽豐鄉4座、瑞穗鄉4座及鳳林鎮5座。

縣府：將儘快啟動招標作業

縣府原民處長陳建村說，部落聚會所是維繫傳統文化祭典很重要的空間跟建築，感謝所有原住民立委協助爭取並幫花蓮發聲，更謝謝國發會、原民會能順應地方需求，補助必要經費，現階段將立即完成相關預算程序，同時請各鄉鎮市公所儘快啟動招標作業，期望能朝一部落一聚會所願景邁進。

立委鄭天財Sra Kacaw說，經多次與行政院主計總處、原民會、國發會召開協調會後，終於促成今日成果，原民會核定1310萬元，作為花蓮部落聚會所用地變更經費，其中75％為花東基金撥付，未來會繼續全力推動加速部落聚會興建計畫的執行，造福部落族人。

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