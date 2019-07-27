花蓮慶豐部落聚會所下週啟用 被譽為原民版雪梨歌劇院

2019-07-27 08:03

［記者王峻祺／花蓮報導］行政院核定花東地區永續發展基金2億5789萬元，辦理「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，預計興建32處部落祭儀場地，其中被民眾譽為是原住民版「迷你雪梨歌劇院」的吉安慶豐部落聚會所，預計8月3日啟用，5名祭師趕在揭牌前夕進行除穢祈福儀式，並為各部落豐年祭揭開序幕。

占地1千多坪的花蓮吉安慶豐部落聚會所，設計建築面積為146坪，位在慶南三街上、吉安好客藝術村西側，因獨特外型，還被附近居民稱是「原住民版的歌劇院」，建築設計主要結合地理環境，倚靠中央山脈、奇萊山、初英山等山巒，主體廣場則以阿美族圖騰結合太魯閣族彩虹橋的圖樣，其中又以太陽作為設計概念，意為阿美族是太陽之子。

慶豐部落聚會所去年6月動工，預計今年8月3日正式啟用，吉安鄉公所提前在揭牌前夕，邀請東昌村里漏部落5名祭師，分別以檳榔、米酒、麻糬及豬腿等祭品，為部落聚會所進行除穢祈福，並祭拜祖靈祈求場域清淨。

吉安鄉長游淑貞說，聚會所扮演承接文化祭儀的重要角色，期望在聚會所啟用前，依循部落文化祭儀，以虔誠的心除穢祈福，願祖靈護佑每位使用的鄉親部落族人；感謝立委鄭天財及所有協助持續推動地方基礎建設的人，長期關心部落事務。

鄭天財說，目前除慶豐部落聚會所即將啟用，娜荳蘭部落聚會所及吉野汎扎萊部落聚會所預定地的都市計畫變更費用，也獲中央同意補助經費，補足公所原編列預算的不足，希望在鄉長及團隊努力下，盡快完成都市計畫變更，才能投入聚會所興建。

頭目聯席會長吳德煥說，慶豐部落聚會所興建過程克服重重困難，經過多人努力終於啟用，現階段也與所有頭目約定好，將輪班執行維護管理，讓得來不易的聚會所能夠好好受到管養，長期保持優美、舒適的環境。

花蓮吉安除慶豐部落聚會所即將啟用外，娜荳蘭部落聚會所預定地也獲原民會專案補助用地變更經費，鄉公所則陸續爭取南華部落、七腳川部落、歌柳部落、公二公園（福興部落））、小台東部落、里漏部落等多個聚會所的規劃建設經費，並且於前期規劃執行中，先將吉安苗圃園區整地，提供族人作為豐年祭、感恩祭及各項射箭、彈弓等運動休閒使用。

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