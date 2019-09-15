狂犬病疫苗 基隆一半寵物還未施打

2019-09-15 11:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕狂犬病是重要法定人畜共通傳染病，發病後人及動物的死亡率都近百分百，基隆市動物保護防疫所統計，今年迄今施打狂犬病疫苗寵物數量僅四千多隻，施打比例還不到總數的一半，動保所28日起將陸續舉辦狂犬病預防注射活動，呼籲飼主要帶寵物來施打。

動保所長陳瑞濱指出，台灣自二○一三年起爆發鼬獾狂犬病疫情後，即成為狂犬病疫區，該年度狂犬病施打數量近一萬隻，近年維持在7、8000隻，但今年迄今僅施打4000多隻，代表還有一半以上的飼主，還未為所飼養的寵物完成狂犬病疫苗注射。

陳瑞濱表示，狂犬病疫苗每年都要施打1次，違者可依動物傳染病防治條例處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，另外，動物保護法也規定，飼主要為寵物辦理登記，進行絕育，違者可依動保法開罰。

陳瑞濱說，犬貓狂犬病注射率須提升至70%以上，才能確保無狂犬病流行案例發生，動保所將於28日世界狂犬病日上午9點至下午1點，在碇祥里里民會堂（暖暖區碇內街100號）辦理「基隆市928世界狂犬病日動物保護宣導活動」，有獸醫師提供民眾家中寵物免費狂犬病預防注射、免費寵物登記服務，還可領取限量250份福袋。

另外，29日起至11月4日止，也將陸續舉辦6場狂犬病預防注射暨寵物登記活動。分別為9月29日上午9點至下午1點在中正公園群賢閣咖啡廳前帳篷（信義區壽山路21-1號）。

10月7日、10月14日下午2點至6點，在暖暖區碇安里里民活動中心（源遠路277巷23號）。10月19日、10月28日下午2點至6點在暖暖區碇祥里里民活動中心（碇內街100號）。

11月4日下午2點至6點在暖暖區暖暖里里民活動中心（暖暖街281巷56號）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法