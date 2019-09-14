秋節過後溪頭大塞車 原因包括消耗卡路里...

2019-09-14 14:13

〔記者謝介裕／南投報導〕中秋連假第2天，南投縣避暑勝地溪頭又「塞」爆了﹗

今日上午9時30分左右，台大實驗林管處上限1500個停車位便已全部客滿，以致車輛回堵一度達10多公里之遠，警方分析表示，除了天氣酷熱以外，昨日中秋節大家吃多、喝多，不約而同試圖藉由外出踏青消耗體內卡路里，也是溪頭交通嚴重打結的主因。

中秋連假首日，南投縣各風景區對外交通均十分順暢，不過，今日溪頭、杉林溪、妖怪村為主的旅遊軸線，對外唯一孔道延溪公路（151線）卻出現大塞車，車輛從初鄉橋路段便開始變得緩慢，原本到溪頭只須40分鐘左右，今日約須2、3小時，使得民眾遊興大受影響。

南投縣警察局交通隊指出，因應中秋連假到來，警方已準備「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」與「停車場預警」等5大交管措施，因此，得知溪頭塞車後，除了電子看板預警以外，也在路旁或分隔島豎立「溪頭地區停車位已滿，目前車流嚴重回堵，請耐心駕駛或改道」的警示牌，並呼籲民眾遵守交通法規，以確保快樂出門、平安返家。

台大實驗林管處說，該處對於改善塞車問題也十分重視，目前已就入園購票、停車場收費等相關事宜，著手進行電子化替代傳統人工的作業，以縮短遊客排隊等候的時間，但強調，溪頭腹地有限，呼籲遊客最好能分散於平常日前來遊玩，才可望確保旅遊品質又免於塞車之苦。

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