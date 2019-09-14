養殖大戰！他PO文數落天使紅蝦 竟引「鮑魚王」超狂嗆聲

2019-09-14 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT八卦板發問，店家常用於宣傳的「天使紅蝦」是否過譽，獲一名自稱從事養殖業的網友（以下稱網友A）回文解答，惟網友A的回應又引出另一名從事海鮮養殖業的板友PO文打臉，而打臉文中的超兇語氣加上專業知識，讓後者被封為「鮑魚王」，與前一名養殖業網友展開一場另類的養殖業大戰。

自稱從事養殖業的網友A先是在八卦板上回文表示，野生天使紅蝦天敵只有底棲性魚種，運動量相對較少，而淺水域的養殖蝦類大部份天敵卻來自空中，如白鷺鷥等鳥類動物，「為躲避鳥類的啄擊，必須倒彈好幾次才能逃離攻擊範圍」，所以戶外養殖的白蝦與草蝦的蝦肉彈性一定贏過野生天使紅蝦。

對此，因養殖鮑魚而獲封「鮑魚王」的網友火力全開，直接怒嗆網友A「以管窺天」，他說，基本上海蝦都是底棲，主要天敵就是底棲魚種、頭足綱動物或是其他海蝦，沒聽過哪些「野生海蝦」的主要天敵是白鷺鷥的。

「鮑魚王」進一步嗆道，「就算是在講養殖，但養殖的環境這麼固定、穩定，跟野生的嚴苛環境，複雜且多變的食物鏈根本沒得比」，強調「搞海搞這麼久，第一次聽到有養殖的嗆野生運動量小的，真的笑到併軌」。

「鮑魚王」直言，影響蝦子肉質及口感最大的因素依序為「物種差別」、「新鮮程度」與「處理方式」，「就算你們養殖場額外放養1萬隻白鷺鷥，給白蝦與草蝦作重量訓練對肉質與口感都沒什麼太大影響」，他文末還嗆說，「我自己也有在潛水抓野生鮑魚，自己都沒那個臉嗆說養殖鮑魚比野生的好吃了，真的第一次看到有人把養殖場當world gym的」。

「鮑魚王」的文章發布後獲網友一面倒認同，鄉民們紛紛留言道「推這篇，本來就是物種差異影響比較多」、「專業給推」、「鮑魚王！！」、「正解」、「推鮑魚王！」、「看八卦長知識」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法