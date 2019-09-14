宜縣長盃桌球賽賽程更改僅上網公告 學生、家長體育館外苦等

2019-09-14 10:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣體育會主辦的「宜蘭縣縣長盃桌球賽」，原訂今天上午8點在宜蘭運動公園體育館舉行國小組賽程，但因為參賽隊伍少，主辦單位將賽程延到10點開始，卻未確實通知給各校，僅公布在體育會網站，不少家長、教練與學生起大早到現場，卻發現體育館連門都沒開，只能苦等，直呼超傻眼、非常誇張；宜蘭縣體育會回應，向家長與學生致歉，會檢討改進。

宜蘭縣體育會今年首度辦理「宜蘭縣縣長盃桌球賽」，今日為國小、國中與高中組賽程，明日為成人組賽程；根據體育會公布的簡章，國小組賽程於上午8點開始，讓不少家長、學生與教練起個大早，約於7點半就抵達體育館，想要先熱身，為比賽做足準備。

不料，家長、學生與教練抵達體育館時，發現門都還沒開，等了許久好不容易有人開門，進到裡面又發現桌球桌都還沒擺好，根本沒有要辦比賽的樣子，跟主辦單位詢問，才知道賽程已延到10點開始，讓不少起個大早卻只能苦等的學生家長與教練有不少怨言。

「非常誇張!」王姓教練說，賽程更改是很重大的變動，主辦單位卻沒有盡到確實告知的義務，只在網站上公告賽程，但體育會網站又不好找，簡章和實際賽程差距又這麼大，參與這麼多比賽第一次遇到這種事，真的很傻眼。

吳姓家長說，一大早6點就起床，為孩子做準備，但到了現場準備要練球，卻連門都進不去，體育會網站上公告的賽程，只是針對每一組對戰組合的時間公告，並沒有公告所有賽程都延到10點，多數人都還是會以為比賽8點就開始，主辦單位這樣的作法，實在很潦草。

縣體育會解釋，因為首日的賽程高中組報名的人數不如預期，排賽程時才發現對戰組合很少，所以才會延後比賽時間，每一組的比賽時間都跟簡章一樣，公告在體育會網站上。

縣體育會坦言，這次事件體育會確實有些疏忽，這麼重大的比賽應該更慎重，確實向各校教練轉達比賽時間有變動，就能避免今天讓家長、學生與教練苦等的情況發生，體育會向所有人表示歉意，下次比賽會檢討改進。

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