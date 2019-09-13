台灣負債超越南韓？ 財政部：不符事實

2019-09-13 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕遠見雜誌昨（12）日報導「台灣負債首度超越南韓」，並指出執政黨為選舉推出利多政策，使國庫赤字難解，財政部今（13）日澄清，2017年南韓的負債比率比台灣高1.2%，該報導顯然與事實不符，而歷年數據也顯示台灣的債務比率已獲控制，未來也將繼續兼顧財政穩健及經濟發展。

遠見雜誌昨日表示，執政黨為了2020總統大選，推出許多利多政策，甚至廢止印花稅，讓全民買單，台灣在2017年的負債也首度超越南韓。財政部今日澄清該報導並非事實，截至2017年年底，台灣的一般政府負債為6兆6723.1億元，占國內生產毛額（GDP）17兆4311.57億元的38.3%；而南韓的負債比率為39.5%，比台灣高1.2個百分點。

財政部解釋，近年因景氣回溫及稅制調整，各級政府1年以上公共債務未償債務餘額占GDP平均數比率，已由103年度最高峰的41.34%降低至108年度的36.66%，顯示政府的債務比率已獲控制，未來也將繼續以多元方式籌措財源，嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，奠定永續發展基礎。

遠見雜誌昨日說明，中央政府今年共推出13項利多政策，經費達800億，12日上午還通過廢止《印花稅法》，未來22縣市的財政就會缺一大塊，改由國庫承擔，並指出依財政部國庫署公布的2017年數據顯示，一般政府負債約6兆6723億元，占GDP為38.28％，是4年以來首度超越南韓的負債。

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