廢止印花稅拍板 鄭文燦籲政院全額補償

2019-09-12 18:14

［記者謝武雄／桃園報導］行政院院會今天通過廢止印花稅；桃園市長鄭文燦昨天受訪時表示，桃園過去三年平均印花稅收入大概是10億元，市府希望行政院必須要全額補償，這樣對地方財政才有幫助。

鄭文燦說，行政院長蘇貞昌特別有裁示，在通過之前，財政部必須和地方政府完成配套協商，簡單的講就是原本稅損的額度必須要補償回來，尤其是明年的預算都已經編好了，也要送議會審議，如果要達成稅損平衡的話，補償的機制一定要做，如今院長做了明確裁示，他覺得各地方政府是可以放心了。

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