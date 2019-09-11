避免重複課稅 政院明通過廢止印花稅法

2019-09-11 13:56

〔記者李欣芳／台北報導〕為消除民怨，避免重覆課稅，據悉，行政院將在明天召開的行政院院會，正式拍板廢止「印花稅法」，至於各縣市因印花稅損失的稅收約100億元，行政院將另找財源補足地方稅損，此案未來若經立院三讀通過，印花稅將正式走入歷史。

廢除印花稅與否近來引發各方關注，不僅工商界高度關切，國民黨15縣市首長在8月28日更發表共同聲明，要求政府未找到長期穩定替代財源前，不得擅自廢止「印花稅法」。國民黨立院黨團也連聲反對。

據悉，財政部經審慎評估，向行政院提報廢止「印花稅法」，目前已排入明天行政院院會，行政院認為，工商業者認為印花稅長年與加值型營業稅重複課稅，不合時宜也不公平，因此，行政院同意廢除印花稅，是進步、重要的稅制改革，而且停徵印花稅所產生的稅損缺口，將由中央補足。

「印花稅法」的廢止案，將列為行政院在立法院新會期的優先法案，面對15縣市首長聲明反對廢除印花稅，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）當時提出說明指出，廢除印花稅將是進步的稅改，而非政策買票，呼籲國民黨立院黨團、國民黨縣市首長在大選前冷靜，勿刻意傷害政府為人民做事的善意，而且印花稅法廢止案未來若經院會通過也將送立法院審議，最終是否廢止，仍須經過立法院同意，行政院尊重立法院最後審議的結果。

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