韓粉別搞混！《遠見》發聲明 澄清與《天下》2019市長調查無關

2019-09-13 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》近日發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，在22縣市中，高雄市長韓國瑜滿意度最後一名，引發許多韓粉不滿，出征《天下》臉書，更揚言退訂，甚至有人誤以為《天下》的調查是《遠見》所為。對此，《遠見》今日鄭重聲明，《遠見》與《天下》是完全不同的公司，「該項調查與《遠見》毫無關係」。

《天下雜誌》公布的2019年縣市首長施政滿意度中，不只韓國瑜敬陪末座，引發韓粉不滿；苗栗縣長徐耀昌也自去年的第13名，退居至第18名，苗栗經濟力成績更從第8名大跌至第15名，讓徐耀昌忍不住怒轟該調查是「用錢堆出來的」、「吃相難看」。

《天下》調查結果出爐後，韓粉不僅出征《天下》臉書粉專洗板，更揚言退訂。甚至疑有韓粉搞混，以為該調查是《遠見》所為。

對此，《遠見雜誌》今日發聲明，強調與《天下雜誌》2019縣市長施政滿意度調查「毫無關係」，尊重任何角度的觀察與言論，但希望各界發表意見前能實事求證，以避免社會錯誤的理解與臆測。「如有汙衊本刊聲譽之情事，本刊將保留法律追訴權」。

《遠見》聲明全文：

《遠見雜誌》鄭重聲明

《遠見雜誌》與《天下雜誌》2019縣市長施政滿意度調查 毫無關係

日前《天下》發佈2019縣市長施政滿意度調查，引發各界討論。但不少讀者混淆，以為《天下》調查為《遠見》所為，《遠見》在此鄭重聲明，《遠見》與《天下》是完全不同的公司，本項調查與《遠見》毫無關係。

自從1986年創刊以來，30多年來，《遠見》以傳播進步觀念、扮演台灣社會前進的動力為己任，更於1995年創台灣媒體之先，進行全台各縣市長施政滿意度民意調查，戮力秉持媒體社會責任，公允調查民意、深入實地訪問報導。

《遠見》縣市長滿意度大調查已經進行25個年頭，權威公正性不容質疑。《遠見》多年來也不斷與時俱進，持續優化調查方法，並非一成不變。

每年《遠見》縣市長滿意度調查，反映的都是當年度各縣市民眾對該縣市長滿意度的主觀感受評價，近幾年來不斷優化調查方法，除納入首長個人滿意度、施政分數，並綜合八大施政面向的績效，再依權數計算總成績，依序排列星等。

自本調查進行以來，調查本身均獨立執行，與《遠見》之廣告業務完全無關。25年來，《遠見》一直秉持客觀中立，忠實刊登調查結果，絕對不受任何政黨、團體、各級政府、各縣市長、任何個人與組織左右原始數據。每年有效樣本數都超過1萬4000份。

《遠見雜誌》尊重任何角度的觀察與言論，惟盼各界發表意見前能實事求證，以避免社會錯誤的理解與臆測。如有汙衊本刊聲譽之情事，本刊將保留法律追訴權。

再次強調一：《遠見》與《天下》2019縣市長滿意度調查毫無關係。請各界勿混淆視聽。

再次強調二：《遠見》進行縣市長滿意度大調查已經25年，絕對經得起考驗。絕對不受任何政黨、團體、各級政府、各縣市長、任何個人與組織左右原始數據。

再次強調三：《遠見》每年百分之百最忠實反映各縣市民眾對縣市長最真實的滿意度，不會引進其他意見或數據，來稀釋各縣市民最真實的聲音。

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