拖救費最高2萬！國道超跑沒人敢拖 高公局將擬訂「超跑條款」

2019-09-13 17:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一般民眾路上看到超跑，通常都是閃遠遠，擔心發生事故後要賠償昂貴費用；若超跑本身發生故障，一般拖吊業者通常都盡量避免去拖救；為解決收費與承擔風險相差太大的情況，交通部高速公路局已研議訂定「超跑條款」，並陳報給交通部核定中。根據規劃，車價201萬以上，10公里內基本拖救費從1500元漲至3000元，且依車價、底盤高低不同，基本費最高可收2萬元。

國道3號去年發生一起超跑故障停在主線，拖吊業者到現場發現車輛底盤低且4輪鎖死，用傳統拖救方式會損壞車輛，不願進行拖救；該車輛在國道主線停逾1小時，才等到車主請超跑廠商來拖救，期間雖有公警局在現場指揮，但仍大塞車引發民怨，而去年國道共發生2件超跑故障事件。

現行高公局合作拖救車輛約1500輛，當中可拖救超跑且較不易造成損傷的拖救車型，包含全落斗式及橫桿加布條吊掛方式拖救車僅180輛；不過國道拖救費收費，小型車基本費1500元，雖可加上處理費及拖救里程費用，但許多業者都認為收費與風險相差太大，高公局認為若超跑有專屬拖救收費標準，降低業者收入與承擔風險比例，相信可增加業者拖救意願，並增購這兩種車款數量，因此，今年初就著手研擬超跑條款。

根據規劃，超跑條款是以車價、底盤高度兩項目，做為拖救基本費訂定標準，底盤級距分為9.9公分以下、10至11.9公分、12至14.9公分、15公分以上；車價級距則有201萬至500萬、501萬至1000萬、1001萬至2000萬、2001萬元以上。

車價在201萬以上到500萬元間、底盤15公分以上車輛，拖救基本費為3000元，底盤每降低1級距，基本費就加收1000元，也就是說9.9公分以下就收6000元；車價在501萬到1千萬元且底盤15公以上拖救基本費5000元，底盤每降低1級距增收1千元；車價1001萬至2000萬，底盤15公分以上，拖救基本費收7000元，底盤每降低1級距多收1000元；車價2001萬元以上且底盤高於15公分，拖救基本費1萬4000元，底盤每降低1級距多收2000元，底盤低於9.9公分，拖救基本費就可收2萬元。

交通部表示，此案交通部內各單位意見相當多，包含運輸研究所、法規會、會計處等都有意見，像是本意是因超跑底盤低難拖救，但依照車價來加收費用是否合適等。因此，預計下週彙整相關意見後，會將此案退還給高公局，依照各單位意見再進行檢討。

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