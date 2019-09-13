國道多處路段塞車！午後還有車潮 國5估塞到傍晚4、5點

2019-09-13 10:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是中秋節連續假期首日，國道從上午6點30分左右就開始出現壅塞情況，交通部高速公路局表示，西部國道南下車潮，國1因中午後還會有一波車潮，估下午3點後才會紓解；國3則是中午過後車潮就會紓解；國5中午高乘載結束後同樣會再有車潮，壅塞情況可能要到傍晚4、5點才會紓解。

西部國道今日上午8點左右就已相當壅塞，北部路段國1楊梅－新竹系統、國3樹林－龍潭等，都是時速不到40公里的壅塞路段，甚至國1湖口服務區－竹北、國3三鶯－鶯歌系統、大溪－龍潭還出現紫爆，車輛時速不到20公里。中部路段則是國1王田－彰化系統－彰化、國3烏日－霧峰較壅塞。中午過後雖然國1仍會有車潮，但不會像白天量那麼大，提醒民眾出門前可先上1968網站、APP查詢最新路況，避開壅塞時段、路段再上路。

國道5號方面，高公局表示，今日狀況有比預期稍微好一些，今早5點就已實施匝道儀控，國3南港系統要匯入國5，從上午6點就有出現回堵情況，不過到8點過後，國3回堵車流就已經明顯紓解，車輛都能進入國5當中。不過上午9點後，國5從南港系統－頭城，一路都是時速不到40公里的壅塞情況，預估中午高乘載結束後，還會再有一波車潮，塞車紓解預估要到傍晚。

高公局表示，今日天氣很好，白天車輛稍微多一些，不過整體來看，車流與去年中秋相差不遠，全日車流量預估是平常日的1.4倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法