    首頁 > 國際

    黑海變火海！俄羅斯「影子艦隊」2油輪接連爆炸 火焰直衝天際

    2025/11/29 20:49 即時新聞／綜合報導
    2艘俄羅斯影子艦隊的船隻在黑海發生爆炸。（擷取自IG@shipspotter_hayriyay）

    在土耳其博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近，昨（28）日有2艘船隻意外發生爆炸，現場可見火焰與濃煙直竄天際。這2艘船隻是屬於俄羅斯的「影子艦隊」，疑似是遭到無人機襲擊，油輪才會在黑海起火燃燒。

    英媒《太陽報》報導，土耳其海事總局昨日表示，在黑海起火的其中1艘船，是掛著甘比亞國旗的「凱羅斯號（Kairos）」，而事發地點就在土耳其科賈埃利省（Kocaeli Province）外海的45公里處。

    據報導，海事總局1小時內又發布，另1艘名為「維拉特號（Virat）」的油輪在黑海，距離土耳其海岸約65公里處航行時，突然遭到襲擊，而土耳其救援隊也立刻派往現場協助，但當局將意外歸咎於外部衝擊，並未提供更多細節。

    土耳其當局亦強調，凱羅斯號上的25名船員，已全部安全撤離；維拉特號上的20名船員也都平安無事，一切都須待調查完成後，才能發布更清楚的聲明。但土耳其當地媒體報導，這些油輪可能是遭到在水面運作的無人機攻擊，且油輪在遭襲後曾發出「Mayday」求救訊號。

    自2022年2月，俄羅斯對烏克蘭全面展開入侵以來，黑海已有數枚海上水雷被發現並銷毀，這些水雷由雙方國家佈設，以保護各自的海岸線。儘管各國持續對俄羅斯措施，但「影子艦隊」仍為克里姆林宮帶來數10億美元（約新台幣313億元）的原油出口收入，繞過制裁、偽裝在他國國旗的掩護下。

