刺青顏料會進入淋巴系統 瑞士研究：殺死免疫細胞、擾亂疫苗反應

維也納一名刺青師為顧客刺青。（法新社檔案照）

刺青時使用的顏料，恐怕不只停留在皮膚表層，瑞士一份近日發表的研究指出，刺青後顏料會迅速進入淋巴系統，累積長達數月之久，影響免疫細胞，甚至會擾亂身體對疫苗的反應。

《彭博》28日報導，這份由瑞士義大利語區大學（USI）進行的研究，以老鼠為模型，追蹤刺青後顏料流向。實驗顯示，顏料色素進入身體後，數分鐘內就會流入刺青部位附近淋巴，持續累積兩個月之久，引發免疫細胞死亡和身體持續發炎。

請繼續往下閱讀...

研究測試顏料對疫苗的影響，實驗中使用輝瑞（Pfizer）／BNT（BioNTech）聯合開發的新冠病毒（Covid-19）疫苗，注射在有刺青的部位，抗體反應被削弱，相較之下，同樣的發炎作用，似乎會提高對不活化流感疫苗的免疫反應。

這份研究報告25日在美國《國家科學院學報》（PNAS）發表。報告作者指出，這是目前有關刺青顏料對免疫反應影響的最全面研究，並提出與刺青相關健康風險的疑慮；刺青顏料成份的規範遠比醫療產品寬鬆，這項研究結果顯示，有必要對這類物質成份，有更嚴格的毒理學檢測和監管。

研究並未顯示，類似免疫影響是否也會發生在人體，這一部分尚未測試，不過已經指出清楚的風險訊號。長期以來已有在人類淋巴結發現沉積刺青色素的紀錄，這份針對老鼠的實驗結果，反映過去在人類和靈長類動物身上所見現象。

2024年一份針對將近1萬2000人的瑞典研究顯示，相較沒有刺青者，有刺青的人罹患惡性淋巴瘤的風險，比沒刺青者高約21%，刺青之後前2年，以及超過10年後，此關聯風險最明顯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法