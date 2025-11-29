為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    刺青顏料會進入淋巴系統 瑞士研究：殺死免疫細胞、擾亂疫苗反應

    2025/11/29 19:54 編譯管淑平／綜合報導
    維也納一名刺青師為顧客刺青。（法新社檔案照）

    維也納一名刺青師為顧客刺青。（法新社檔案照）

    刺青時使用的顏料，恐怕不只停留在皮膚表層，瑞士一份近日發表的研究指出，刺青後顏料會迅速進入淋巴系統，累積長達數月之久，影響免疫細胞，甚至會擾亂身體對疫苗的反應。

    《彭博》28日報導，這份由瑞士義大利語區大學（USI）進行的研究，以老鼠為模型，追蹤刺青後顏料流向。實驗顯示，顏料色素進入身體後，數分鐘內就會流入刺青部位附近淋巴，持續累積兩個月之久，引發免疫細胞死亡和身體持續發炎。

    研究測試顏料對疫苗的影響，實驗中使用輝瑞（Pfizer）／BNT（BioNTech）聯合開發的新冠病毒（Covid-19）疫苗，注射在有刺青的部位，抗體反應被削弱，相較之下，同樣的發炎作用，似乎會提高對不活化流感疫苗的免疫反應。

    這份研究報告25日在美國《國家科學院學報》（PNAS）發表。報告作者指出，這是目前有關刺青顏料對免疫反應影響的最全面研究，並提出與刺青相關健康風險的疑慮；刺青顏料成份的規範遠比醫療產品寬鬆，這項研究結果顯示，有必要對這類物質成份，有更嚴格的毒理學檢測和監管。

    研究並未顯示，類似免疫影響是否也會發生在人體，這一部分尚未測試，不過已經指出清楚的風險訊號。長期以來已有在人類淋巴結發現沉積刺青色素的紀錄，這份針對老鼠的實驗結果，反映過去在人類和靈長類動物身上所見現象。

    2024年一份針對將近1萬2000人的瑞典研究顯示，相較沒有刺青者，有刺青的人罹患惡性淋巴瘤的風險，比沒刺青者高約21%，刺青之後前2年，以及超過10年後，此關聯風險最明顯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播