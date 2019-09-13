「冠軍神帽」爆紅 彰化順澤宮成秋節打卡景點

2019-09-13 14:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中秋節何處去？彰化縣順澤宮因「冠軍神帽」一夕爆紅，成為中部地區秋節最熱門景點，今天參拜人潮擠爆廟前廣場，周邊交通大打結，許多人想索取「冠軍神帽」，但只有9月10日向廟方登記的人才能拿到。

明天上午8點「新貨到」，預料也將是「秒殺」，廟方今天特別提醒，只有之前登記的人才能按登記順序領取，遠道而來者，之前還會通融，但預料人潮爆多，只能按規定發放。

截至今天為止，登記領神帽的人已超過萬人，每人憑身份證限訂一頂，受限於工廠趕工速度，就算今天預訂，最快本月底才能拿到。

今天中秋連假首日，一大清早順澤宮廟門一開就湧入大批的香客，一整天遊客絡繹不絕，遠道而來絕大部分都是腳踏車、馬拉松、鐵人三項的愛好者，他們除了參拜以外，也想碰碰運氣，看是否能領到神帽，但不一定每個人都能如願。

由於人潮爆多，停車位難覓，周邊交通嚴重堵塞，溪湖警方派員疏導交通。當地人說，太瘋狂了，順澤宮的大廟會都沒那麼多人，但他們覺得很光榮、很高興。

神帽爆紅以來，網路不斷有人揪團，號召網友一起路跑或騎車到順澤宮，發揮「世界冠軍」的精神，這些團體已發動「人海戰術」，早向廟方預訂上百頂神帽，他們宣稱會在完成任務後現場發放給參與活動的網友，但發完為止。

廟方表示，今天1500頂帽子已被領光，明天上午8點將再發放1000頂，仍以之前登記者為主，近日許多人遠道而來，宣稱「比賽在即」，選手無論如何一定要戴上神帽獲得神明加持，剛開始廟方還會通融，但今天這種「團隊」太多，將來很難再破例。

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