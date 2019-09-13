雲嘉秋行軍蟲成蟲明顯增加 硬質、青割玉米農民須留意

2019-09-13 16:11

〔記者簡惠茹／台北報導〕全國秋行軍蟲成蟲確定案例已達257例，雲林、嘉義秋行軍蟲成蟲數量明顯增加，防檢局推測新世代成蟲羽化，發布預警請種質硬質玉米和青割玉米的農民加強田間管理。

防檢局表示，由設置於產區及受害列管田區的秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器監測統計結果，雲林及嘉義地區誘捕到的雄成蟲個體數明顯增加，推測田區已有新世代成蟲羽化出現，應變小組發布預警，請農民加強防範。

應變小組表示，雲、嘉、南、高、屏及花蓮等地區為國內主要栽種食用玉米、硬質玉米、青割玉米及高粱、落花生、甘藷、大豆及毛豆等作物產區，每年8到9月為秋作玉米栽種期，雲、嘉地區種植的硬質玉米及青割玉米，雲林縣早植株高已約40到50公分，嘉義縣則約在15公分高，目前均有秋行軍蟲為害通報案例。

防檢局指出，截至9月12日，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計526件約1977.323公頃；成蟲確定案例257件，目前已完成銷毀81件共21.79公頃，藥劑防治443件共1500.67公頃，其中金門藥劑防治案例達277件約1441.67公頃。

防檢局表示，由於硬質玉米及青割玉米栽培管理粗放，秋行軍蟲一旦入侵為害，植株受害嚴重程度普遍高於有管理的食用玉米田區，秋季為國內雜糧作物主要栽培期，近來秋行軍蟲為害通報案例似有增加趨勢，因此，種植硬質玉米、青割玉米及其他秋行軍蟲高風險寄主作物的農民應持續配合秋行軍蟲緊急防治作業，加強田間巡查工作，及早發現、及早防治。

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