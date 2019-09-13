116位藝師聚北港 得意作品獻媽祖

2019-09-13 13:29

［記者黃淑莉／雲林報導］116位來自全國各地傳統工藝師今天齊聚北港「辦桌」，把自己的得意作品敬獻媽祖，116桌傳統工藝作品琳琅滿目，吸引許多民眾前往欣賞。

連辦6年的「五湖四海宴」傳統工藝展今天早上熱鬧登場，獲文化部指定為「人間國寶」彩繪大師洪平順及高齡93歲北港神轎大師許澤南等多位藝師都出席開幕儀式。

雲林縣傳統工藝文創產業協會總幹事蔡享潤表示，早年北港朝天宮媽祖遶境後的舖戶過爐宴席，稱為「五湖四湖宴」，源自清朝滿漢全席108道佳餚，有一定的擺法規則要遵循，五湖四湖、八大八小、十全十全等，分葷桌、素桌、看桌、藝桌等。

五湖四海宴工藝展則是把藝桌獨立出來，將大師的工藝獻給媽祖，蔡享潤說，今年有116位傳統藝師參加，透過工藝展提供展示舞台，讓藝師推銷自己的作品、彼此交流，同時傳承技藝，所以今年有許多年輕藝師參展。

雲林戲偶雕刻大師徐炎卿過世多年，2個兒子徐俊文、徐建彰傳承戲偶雕刻技術外，第三代不僅傳承還創新，徐建彰這次與兒子徐伯郡、女兒徐沛螢共同參展，徐建彰展示與鹿港纏花藝師施惠雯合作創作的「春纏花藝—武媚娘」戲偶，徐伯郡與徐沛螢則是Q版戲偶及神衣。

雲林縣府文化處長陳璧君指出，這次參展作品有木雕、粧佛、剪黏、捏塑、彩繪、交趾陶、刺繡等，歡迎民眾中秋節連假到北港欣賞全國工藝師的得意作品，品嚐北港小吃。

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