路霸「小胖狗」激似奇異果 網友融化：「抱緊」處理

2019-09-12 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今（12日）在臉書社團「爆廢公社」發文，無奈表示自己要騎機車出門，卻遇到自家養的臘腸犬擋在機車旁邊，怎麼趕也趕不走，並問網友們，報警有辦法處理這個「路霸」嗎？然而，這隻臘腸犬圓滾滾的體型，讓大批網友融化，直呼，這個一定「要抱緊處理」、「太可愛了」、「野生奇異果」。

這名網友貼文說，自己是臘腸犬的飼主，多次叫喚、不停撥弄、輕輕搖動臘腸犬的身體，都無法讓牠起身，改換個地方睡覺。

影片中，臘腸犬疑似覺得睡眠遭到打擾，還轉過頭「瞪」了飼主一眼，再繼續躺回去、舒服地曬太陽！

貼文一出，這隻臘腸犬圓潤的體型，也讓網友紛紛融化，直呼「一定是阿嬤養的狗」、「好可愛哦、想撲上去揉他」、「這一定是阿嬤的寶貝」、「抱緊有用啦～～～」，還有網友表示，這隻臘腸犬圓滾滾的體型，加上褐色的毛，乍看之下很像一顆「奇異果」、「原來是奇異果掉地上了，我還以為是狗呢」。

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