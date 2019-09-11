來吧，中秋節！他霸氣PO烤肉食材 網友歪樓戰翻…

2019-09-11 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕烤肉已經慢慢變成中秋節的傳統之一了，許多人會卯足全力準備各種食材，有網友在網路PO出一張冰箱堆滿食材的照片，沒想到引發了不同食材類型的擁護者激烈的論戰。

該網友今天在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，可以從照片中看到原PO的冰箱被塞滿了各種蔬菜，有青椒與玉米，讓人看了不禁覺得原PO是與一群素食者「烤菜」而不是「烤肉」，原PO在貼文中霸氣表示：「來吧，中秋節。」

網友紛紛留言，「這樣約的到朋友嗎？」、「素食者的烤肉大會」、「這冰箱蠟筆小新看到會哭」、「青椒現在很貴的說！」喜歡吃蔬菜的網友則說，「烤青椒，超好吃的」、「青椒超爽」、「這我，很可以」，肉食主義的網友反駁，「滿冰箱的青椒，好噁心」、「這個中秋節我不過了！無肉不歡啊！」、「肉咧？沒肉不叫烤肉哦」、「看到青椒就想把冰箱丟掉」，也有其他網友PO出目前囤積的「物資」照片，表示自己也在備戰中。

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原PO貼出的第一張照片，可以看到冰箱內塞滿玉米。（圖擷自爆廢公社公開版）

第二個冰箱則堆滿青椒，最上層還有些許的玉米。（圖擷自爆廢公社公開版）

網友分享自己中秋節的「備戰物資」，冰箱內被啤酒塞得滿滿的。（圖擷自爆廢公社公開版） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

另一名網友則是買了一箱又一箱的飲料，看起來非常壯觀。（圖擷自爆廢公社公開版） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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