台美合作深化 農委會15日赴美採購36億美元農產品

2019-09-12 17:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕美中貿易戰下美中關係緊張之際，美國農產品出口也因此受到影響，農委會副主委陳駿季15日將率團到美國華盛頓簽署農產品合作意向書，計畫向美國購買36億美元的農產品，包含大豆、玉米、小麥與肉類，陳駿季強調，這是經過評估國內需求後的採購，與國產作物用途不同，不會影響國內價格，此次採購也可望加深台美雙方合作關係。

陳駿季說明，按照往例農委會每2年就會率團到美國，採購我們國內所需的玉米、大豆和小麥等食品原料與肉類，業者真的有此需求，往常都會累積到一定數量再向美國大量購買，才有談判價格的空間，價格也才會比較好。

陳駿季指出，這次採購金額有比往年多一些，主要是因為需求增加，台灣每年都需要進口黃豆和玉米作為飼料，有鑑於台灣農產品生產成本高，較多屬於鮮食使用，國外玉米則會主要作為飼料使用，所以基本上用途不同，不會影響到國內農產品的價格。

肉類部分主要進口美國牛肉，台灣消費者大多認為美國牛肉品質不錯，對美國肉品採購有增加趨勢，這是由消費者需求帶出來的購買需求，而這次購買黃豆、玉米、小麥和肉類，都會依照規定進口，不會有超出不能進口的部分。

陳駿季指出，台灣跟美國是很好的貿易夥伴，台灣是美國第8大農產品出口國，希望農產品跟美國持續保持良好的友好關係，美中貿易戰下，不可否認美國農民農產品出口受影響，這次的採購不只對美國農民也會有幫助，對台灣來說也得到價格談判空間，雙方互惠。

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