蔡英文：台美合作讓台灣國防產業進入國際供應鏈

總統蔡英文（前右）6日在總統府，接見聖克里斯多福及尼維斯外交暨航空部長兼尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）（左）訪問團，蔡總統表示，中國對台灣的打壓不斷，力道也越來越強，但台灣不會因此而退縮，台灣走向世界的決心也不會改變，會持續與友邦一起努力，深化彼此之間的合作關係。（中央社）
〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council, USTBC）國防廠商訪問團，說明台灣擁有優質人才和科技產業基礎，期盼未來與該會共同努力，透過台美合作，讓台灣的國防產業進入國際供應鏈，走向國際市場。
總統致詞時表示，歡迎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長再次率團來訪，這是「美台商業協會」3個月內第2度訪台。雙方這麼常見面，也代表台美之間不僅官方關係良好，民間的互動也非常密切。訪賓們都是國防領域的廠商，這幾年台灣對於自我防衛所展現的決心和行動，相信大家也都有目共睹。
總統強調，「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」，這是她對兩岸關係一向的態度。她相信過去幾年台灣是區域和平的貢獻者，而不是麻煩製造者，這件事情絕對是國際社會的共識。總統也藉此機會再次重申，維持區域內和平穩定的現狀，是區域內所有國家共同的責任，絕對不只是台灣單方面的責任。
總統指出，近來中國透過外交打擊、軍事威脅、政治滲透等方式影響台灣，不僅無助於兩岸關係，也片面衝擊了台海穩定的現狀，造成周邊國家的緊張。
總統提到，為了維持台海及區域的和平，台灣不僅透過軍售，積極強化防禦能力，也積極推動「國機國造」、「國艦國造」的政策，來強化國防自主。
總統說，這幾年來，政府也透過「美台商業協會」的年度「台美國防工業會議」平台，積極進行以產、學為主、官方為輔的交流，雙方就國防工業合作和技術轉移等議題，深入交換意見。
總統指出，去年在高雄召開的「台美國防產業論壇」，更進一步讓產業直接對話，討論可能的合作題目。就在這個星期四，潛艦國造的廠區就要動土，在各方的努力之下，台灣距離擁有製造潛艦的能力，又往前邁進了一步。
最後，總統表示，台灣擁有優質人才和科技產業基礎，希望透過台美合作，讓台灣的國防產業進入國際供應鏈，走向國際市場。
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