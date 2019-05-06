蔡英文：台美合作讓台灣國防產業進入國際供應鏈

2019-05-06 15:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council, USTBC）國防廠商訪問團，說明台灣擁有優質人才和科技產業基礎，期盼未來與該會共同努力，透過台美合作，讓台灣的國防產業進入國際供應鏈，走向國際市場。

總統致詞時表示，歡迎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會長再次率團來訪，這是「美台商業協會」3個月內第2度訪台。雙方這麼常見面，也代表台美之間不僅官方關係良好，民間的互動也非常密切。訪賓們都是國防領域的廠商，這幾年台灣對於自我防衛所展現的決心和行動，相信大家也都有目共睹。

總統強調，「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」，這是她對兩岸關係一向的態度。她相信過去幾年台灣是區域和平的貢獻者，而不是麻煩製造者，這件事情絕對是國際社會的共識。總統也藉此機會再次重申，維持區域內和平穩定的現狀，是區域內所有國家共同的責任，絕對不只是台灣單方面的責任。

總統指出，近來中國透過外交打擊、軍事威脅、政治滲透等方式影響台灣，不僅無助於兩岸關係，也片面衝擊了台海穩定的現狀，造成周邊國家的緊張。

總統提到，為了維持台海及區域的和平，台灣不僅透過軍售，積極強化防禦能力，也積極推動「國機國造」、「國艦國造」的政策，來強化國防自主。

總統說，這幾年來，政府也透過「美台商業協會」的年度「台美國防工業會議」平台，積極進行以產、學為主、官方為輔的交流，雙方就國防工業合作和技術轉移等議題，深入交換意見。

總統指出，去年在高雄召開的「台美國防產業論壇」，更進一步讓產業直接對話，討論可能的合作題目。就在這個星期四，潛艦國造的廠區就要動土，在各方的努力之下，台灣距離擁有製造潛艦的能力，又往前邁進了一步。

最後，總統表示，台灣擁有優質人才和科技產業基礎，希望透過台美合作，讓台灣的國防產業進入國際供應鏈，走向國際市場。

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