台美合作反傾銷追償6250萬美元 AIT讚促進公平貿易

2019-04-14 16:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普積極主張公平貿易，在其推動公平國際貿易過程中，台灣也扮演角色。美國在台協會（AIT）今介紹一個美國公司藉由中國製造、轉運台灣出口避稅，後由美台合作追償成功的個案，讚其是美台緊密合作促進公平國際貿易的絕佳案例。

AIT今天轉發美國司法部新聞稿，分享一成功調查反傾銷稅案例。美國司法部指出，美國Univar子公司Univar USA遭海關指控，在2007年至2012年間進口糖精時逃避反傾銷稅，現已同意向美國政府償付6250萬美元。

美國司法部表示，該公司在期間內進口36批中國製造的糖精，透過台灣轉運，逃避美國對中國糖精課徵的反傾銷稅，規模高達329％。反傾銷稅是美國針對國內糖精行業因中國糖精傾銷造成傷害的補救措施，該公司的轉運行為使其逃避約3600萬美元的課稅。

司法部指出，政府透過法律途徑，尋求該公司賠償因避稅引發的損失，根據美國《關稅法》第1592條，對進口商展開懲罰程序，政府估計求償金額包含稅償、罰款與利息在內共約8400萬美元。在訴訟中，政府指控Univar嚴重疏忽台灣供應商並非製造商的事實，並轉運進口到美國。根據司法部，此案和解金額是《關稅法》第1592條實施以來最大規模的追償。

此訴訟案能夠完成，是由美國海關和邊境保護局（CBP）、移民和海關執法局（ICE）及司法部民事司商業訴訟處共同合作調查的結果。AIT今天並肯定此案是美台緊密合作、促進公平國際貿易的絕佳案例。

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