慨捐2萬公斤白米 陳昭榮助宜縣弱勢家庭

2019-09-12 14:45

［記者林敬倫／宜蘭報導］藝人陳昭榮與父親陳忠雄成立的中華心蓮心公益協會，今年連續第5年，捐贈給宜蘭縣共2萬公斤的白米，今縣府舉行捐贈儀式，白米價值約130萬元，其中，1萬3000公斤捐給宜縣府物資銀行，7000公斤捐給三星、大同及蘇澳鎮公所，盼能幫助宜縣的弱勢家戶。

陳昭榮與父親陳忠雄發起成立的社團法人中華心蓮心公益協會，早期致力於捐助花東弱勢偏鄉，除了捐白米也會捐棺木。5年前在前宜蘭縣副縣長黃適超的引介下，陳昭榮與宜蘭結緣，公益協會也開始在宜蘭服務，如今陳昭榮的父母，也搬到宜蘭住。

陳昭榮帶領的協會5年來累計捐給宜蘭約6萬公斤白米，今年再捐贈2萬公斤，其中1萬3000公斤捐贈縣府食物銀行，7000公斤捐贈三星、大同及蘇澳公所，白米價值約130萬元。

縣政府今在社會福利館舉辦「心蓮心、愛永續-白米助弱勢」捐贈儀式，由縣長林姿妙代表收下陳昭榮捐贈的白米，並向協會辦發感謝狀；捐贈白米就是希望每一個弱勢家庭，至少有米可以吃，很感謝縣府對協會的支持，繼續廣種福田。

宜蘭縣長林姿妙說，陳昭榮戲演得好，也不忘做公益，善舉值得大家稱讚，關懷弱勢是縣政府工作的主軸，社會處會持續連結各地社會資源，期望繼續透過公私協力，讓弱勢家庭能有更好的生活。

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