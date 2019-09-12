想當清軍或法軍？淡水古蹟日帶你重返1884滬尾之役古戰場

2019-09-12 15:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕每年9月第3個星期六、日是全國古蹟日，新北市立淡水古蹟博物館規劃古蹟日系列活動，包括「清法戰爭滬尾文化路徑導覽」、小白宮「文青拼淡水」拼圖遊戲大賽、多田榮吉故居浴衣體驗等。「清法戰爭滬尾導覽」9月21日至10月26日共10場，分清軍、法軍兩路，由文史學者導覽1884年清法戰爭「滬尾之役」，踏查清軍防守、法軍登陸及撤退的歷史場景。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，「清法戰爭滬尾-文化路徑導覽」一共10場，可點選網頁免費報名，每場名額17名，9月28日、10月6日、12日、19日、26日等5場仍可上網報名，其餘場次皆已額滿。

市定古蹟多田榮吉故居9月14日、15日下午1時則有「多田榮吉浴衣體驗」，遊客能穿上和服體驗日本舞以及日本茶道，報名費原價200元，加入淡古臉書粉絲專頁或Instagram，可享優惠價150元。

另外，淡水海關碼頭也布展「滬尾之役體驗館」，9月底也有觀潮廣場裝置藝術，利用高科技、互動體驗，讓遊客體驗跨時空交流與對話。

柏麗梅表示，滬尾之役體驗館以《填石塞港大作戰》、《沙崙登陸大挑戰》、《小小分身遊淡水》等情境展示，結合沉浸式科技互動體驗，塑造生動的場景，邀民眾深入戰地感受槍林彈雨的情景。

而9月底將登場的觀潮廣場裝置藝術，採用最新穎的光雕技術，搭配手機QR Code掃描進入互動塗色模式，遊客可當藝術光雕師。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法