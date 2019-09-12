資深校長嫁給教育40年 美女幼師獲三冠王

2019-09-12 13:03

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市「108年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」今由250位代表接受市長侯友宜表揚。其中，奉獻教育40年的校長吳慧蘭自認成長環境「很幸運」，誓言要幫助更多需要幫助的孩子；莒光國小附設幼兒園教師林京穎除獲幼兒園教保服務績優教師獎，先前還獲得優良特殊教育人員獎、SUPER教師獎，堪稱「三冠王」。

「108年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」，獲獎資深優良教師共2119位（服務屆滿40年20位、30年269位、20年1299位、10年531位）、優良特教人員15位、資深及績優教保人員83位。侯友宜今出席頒獎除勉勵校長和老師莫忘教育初衷，更強調「品德是為人處世的基本態度，愛是品德教育的是一種，愛是一種溫度，比很多的態度還更重要」。

服務屆滿40年的吳慧蘭為資深優良教師代表，過去擔任19年教師、21年行政工作，常笑稱「將自己嫁給了教育」，吳表示，自幼品學兼優、生活富足，但擔任教職以來看見許多弱勢學生的需要，因而體認到自己的成長過程很幸運，誓言要幫助更多孩子。她受訪時更一度哽咽，「過去的教育環境常把課業較差的學生歸類在弱勢，事實上他們只是缺乏發展舞台。」吳認為，自己生長於這片土地，投入教育幫助需要的孩子也是讓自己生活的環境更美好。

有亮麗外型的林京穎邁入教職第10年，過去曾在台東偏鄉服務，6年前到莒光國小附設幼兒園任教，她認為，偏鄉和市區的孩子除了資源上的差別，本質並沒有太大不同。林京穎說，幼兒教育與學前特殊教育幾乎密不可分，必要時更需關心孩子的家庭狀況，希望在孩子成長路上扮演亦師亦友的角色。

教育局表示，延續每年9月「新北就是愛老師」活動，推出敬師歌曲「謝你了」，並於教師節當日辦理電影欣賞會、未婚教師聯誼等活動，相關資訊可至新北市教育局臉書「新北學Bar」查詢。

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