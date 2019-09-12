丟進埤塘做果醬？ 藍委控農委會棄置400萬斤文旦

2019-09-12 12:54

〔記者陳昀／台北報導〕為避免文旦次級品流入市面，農委會啟動「大果收購」，以每台斤10元向農民收購並加工，但立法院國民黨團今天開記者會出示空拍畫面指控，占大宗的花蓮縣竟發現有400萬斤被棄置二處埤塘，且都是農會的地，要求檢調介入調查。

國民黨立委童惠珍、陳宜民、林麗蟬邀集台南市議員謝龍介、雲林菜農林佳新召開記者會。謝龍介質疑，農委會在花蓮收購2400噸文旦格外品，說要製成果醬、精油、洗潔劑、飲料等，卻被發現花蓮瑞穗瑞燕段1號、鳳林綜開段322號有大量棄置文旦的情況，依面積估算約有400萬斤。

「原來果醬是丟到埤塘裡做的？」謝龍介指出，農委會主委陳吉仲聲稱和廠商已簽約、付錢，但被棄置的文旦不但沒有商品化，有些人還偷偷運走，可能流入市場或自己吃，對消費者毫無保障。他強烈要求檢調介入調查

林佳新表示，他已查證過，棄置地點都是農會的地，柚子是農會收購、棄置地點又屬農會，因此農委會、農會都應該說清楚為何這樣踐踏農民心血。

謝龍介指出，文旦分大果、小果，大果是文旦前10年新樹叢產的，品質未達外銷標準，對農民來說前10年都算投資，若農委會持續這種大果收購政策，會引進大量農民種植文旦，打壞市場、供過於求，他批評，這種政策是「假收購假加工真買票」，打開外銷通路才是王道。

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