幫助麻豆文旦維持高身價 農委會將收購100萬台斤次級品

2019-03-22 18:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南市立委補選爆發麻豆文旦之亂後，柚農擔心今年文旦價格崩盤和銷路，農委會主委陳吉仲下午在麻豆區參加兩場柚農座談會，宣布今年將首度補助麻豆和下營農會收購文旦（大果）次級品至少600公噸（100萬台斤）進行加工，也將協助麻豆文旦內、外銷通路，外銷通路鎖定加拿大和日本高價市場。

陳吉仲宣示說，因立委補選的麻豆文旦議題讓柚農憂心，農委會推動收購加工和行銷後，今年麻豆文旦平均價格一定要優於去年平均價格每公斤67.8元。

目前麻豆文旦已在盛花期，開花正常，有些並已著果，產量可期，陳吉仲和新科立委郭國文、麻豆區農會總幹事孫慈敏、農糧署南區分署長姚志旺在麻豆區磚仔井陳純仁的柚園，直接與柚農座談，了解柚農需求。

陳吉仲說，麻豆文旦一向品質好，受市場歡迎，前年平均價格甚至超過每公斤85元，不應該被低估，農委會會和柚農站在一起。

台南市種植文旦約1千公頃，年產值超過15億元，其中麻豆栽種文旦面積828公頃，台南第二大文旦產地在下營。麻豆文旦因品質好，少有滯銷問題，去年因八二三水災造謠加上過了中秋，才有滯銷情形。

陳吉仲宣布今年收購麻豆文旦大果的次級品進行加工，目的在讓次級品不要進入市場，擾亂一般正常文旦行情。姚志旺說，去年麻豆農會獨自收購10萬台斤麻豆文旦次級品，今年由農委會補助麻豆農會收購100萬台斤文旦大果，補助下營農會收購文旦次級品的數量再商議。

對於農產品價格屢出現被造謠情形，陳吉仲說，農委會都要在第一時間由農委會對不實報導公開說明，希望媒體在報導時也可先向農委會和縣市政府農業局查證後再報導第一線完整資訊。

陳吉仲也說，麻豆文旦今年將拓展加拿大和日本市場，農委會也會協助麻豆文旦內銷通路和行銷活動。台灣文旦外銷主要是中國，少數銷往新加坡和香港。

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