文旦之亂再起！花蓮農民打臉藍委 感謝政府協助收購

2019-09-12 12:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮文旦柚採收進度進入尾聲，次級品「大果收購」機制已達1800噸，今有藍營立委等人指控農業委員會將收購大果棄置田間，質疑格外品去向？農糧署東區分署及花蓮瑞穗鄉農會出面澄清，800噸大果已進行農產加工，投入「削皮煉精油」，剩餘1000噸則作為有機試驗堆肥，優先供較貧瘠土壤使用。也有柚農羅峰感謝農政單位幫忙，維持文旦柚市場價格。

花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，占全國24％，今年產量預估超過1萬3千噸，農委會為調節產地價格，實施超過1台斤格外品的大果收購計畫，全台4800噸大果收購，每台斤10元，花蓮占2400噸。

農糧署、農會：不是亂倒而是製作堆肥

農糧署東區分署作物生產課長吳秉叡說，目前花蓮大果收購已達1800噸，其中800噸進行加工精油提煉，各農會陸續派工替大果清洗削皮，其餘1000噸則將作為有機推肥，優先供較貧瘠土壤使用。

他強調，選作有機堆肥的大果，主要是品質較差、外皮囊胞受損、果肉較酸，無法製作成精油、果醬及果汁，才會作為堆肥使用，放置地點以土地較貧瘠處或先暫放農會用地進行加工發酵。

「不是亂倒而是製作堆肥！」瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，大果由農會收購後進行加工使用，工人進駐削皮後再萃取精油，一天工資約1000元，其餘無法製作成精油的大果，因不容易爛，須找一塊農會的土地放置，經過多天曝曬、熟成，並跟其他有機質攪拌混合後，歷經2至3個月，才能進行土壤改良。

柚農羅峰說，感謝農政單位幫忙，由農會協助收購大果，維持文旦柚市場價格，目前已銷售一空；農友林誠雄也說，大果收購確實幫助到廣大農民，極力將產區大果集中進行加工，當然大果中也會有不良品，將不良品作為試驗堆肥後回饋農友，也是很棒的作法。

農委會今預計下午1時召開「文旦之亂再起 農民唾棄政客造謠」記者會，由農糧署長胡忠一及農民代表等人出席。

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