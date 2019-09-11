年年賠本！柚子豐收 中風老農反而坐困愁城

2019-09-11 20:47

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉80歲老農何清和中風後行動不便，栽種的100多棵文旦樹，每逢產期，苦無銷售管道年年賠本，最近採下柚子堆積如山，擔心賣不出去而坐困愁城，為避免暴殄天物，柚園開放採果，每台斤10元，友人盼各界把愛心化為行動，助他一臂之力。

先前冬山鄉64歲罹癌柚農陳朝根前陣子接受口腔癌手術，無力採收柚子，透過外甥上網PO文，「300元可採一大袋柚子，請大家幫冬山罹癌老農，不要讓他一年心血白費」，經網路瘋轉，前立法院長王金平上個月底專程探視，92棵文旦樹上的柚子，開放採收後不久就被一掃而空。

鄉內另名老農何清和，妻子早逝，兒子在台北上班，獨自經營大片柚園，10多年前中風後不良於行，平時僱工除草、施肥，開銷龐大，每年產期，摘下的柚子，不知如何銷售，半數以上丟棄，不但沒賺錢，平均一年倒賠20多萬元，友人笑稱「做心酸的」。

何清和說，園內柚樹都是50多年老欉，陪伴自己走過大半歲月，建立特殊情份，儘管入不敷出，仍不忍砍除，現在只能儘量賣，賣多少算多少，減少虧損金額。

去年產季，當時的宜蘭縣代理縣長陳金德，透過友人向何清和購買一萬台斤柚子，解決燃眉之急，今年大豐收，何清和找不到買主，因此愁眉苦臉，最近聽從王姓友人建議，開放入園採果，每台斤10元，約市價三分之一。

何清和說，他的柚園採友善耕作，為柚樹披上白紗防治病蟲害，成熟的柚子，果肉細緻、甜度高；王姓友人說，台灣社會很有人情味，請大家以行動力挺何老先生，不要讓他孤軍奮戰。

何清和手機：0958175551，地址：宜蘭縣冬山鄉中山二路115號。

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