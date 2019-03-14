藍議員讚聲謝龍介收購文旦 綠議員出示影片批騙票

2019-03-14 13:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第二選區立委候選人謝龍介和農友及通路商3月8日在麻豆代天府簽約，有沒有說柚子收購價一斤30元，引起藍綠陣營互批。南市國民團書記長蔡育輝等等人昨天召開記者會為謝澄清，並賭上政治生命，保證謝從頭到尾絕沒說過30元這句話。綠營議員今天召開記者會，批評謝龍介騙選票，幫倒忙，恐造成柚子崩盤，並出示影片佐證，嘲諷蔡育輝是要選立委的人，應該三思，為此賭上政治生命，太不值得了。

國民團書記長蔡育輝、尤榮智和方一峰議員3人，13日召開記者會，為謝龍介闢謠，指他們當天在場，3人並用政治生命保證，指謝龍介在簽約現場從頭到尾絕沒說過30元這句話，謝只說用「行口價加一成收購」，完全沒提到1斤30元，怎會冒出30元之說，請對手不要出奧步。

民進黨市議員邱莉莉、蔡筱薇、李偉智、李啟維、鄭佳欣及沈震東今天在市議會民進黨團召開記者會，肯定民進黨立委候選人郭國文的學經歷，也是農家子弟，在地深耕，最了解農村問題。他們批評謝龍介講話說得天花亂墜，卻不懂最基本的農產價格、文化。

農會理事長出身的李偉智說，甜度10度以上的麻豆文旦，1斤60元都還算便宜的，謝龍介完全不了解在地的農業，根本是在幫倒忙。

邱莉莉說，當天謝龍介說收購價如果30元就33元，40元就44元收購，也就是比行口價多一成收購。結果柚農開始恐慌，擔心這價格恐讓文旦崩盤，謝才在他的臉書寫「9至10粒的盤口價加20％」，然後30元自己明明有講，卻說沒有講，甚至賭上國民黨3名議員的政治生命，「蔡育輝議員你真的要三思，你是要選立委的人」。她批評謝前後矛盾，連喊到60元都沒有，現在翻來覆去，這樣不誠實的候選人，農漁民難道要被他矇騙嗎？

蔡育輝則澄清，當天並沒有談到30元1斤的問題，重點是在行口價多一成，謝龍介的說法只是舉例而已，並不是真的那個價格，這只是一個口語的小瑕疵，並非實際價格，他在場聽得一清二楚，他才敢豪睹。民進黨不應該吹毛求疵，用這樣抓包也太過分了。他說，他說話算話，也誠實以對，「若硬要曲解我意思，我也沒辦法！」

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