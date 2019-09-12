《俗女養成記》大紅 景點導覽地圖出爐了！還有英語版喔

2019-09-12 12:35

〔記者王涵平／台南報導〕陳嘉玲的家在哪裡？南市觀光旅遊局火速製作「俗女養成記景點導覽地圖」，讓遊客在中秋連假輕鬆覓場景。

南市觀旅局表示，連續劇中女主角陳嘉玲住家是鼎鼎有名台南市市定古蹟「金德興藥舖」位於後壁菁寮老街上，迄今已逾百年歷史，整個木構建築，室內裝飾及彩繪巧妙融合台灣傳統建築的早期風格與日據時期時尚。

老街還有早期各行各業店舖，許多店家更已超過百年，有「嫁妝街」別稱，除了金德興藥舖，還可至鄰近墨林文物館參觀，在「稻稻來」享用農村割稻飯米食料理，而和興冰菓部更是過往菁寮人相親約會的熱門地方，香蕉冰、紅豆牛奶冰連市長黃偉哲都讚不絕口，無米樂崑濱伯更是老街上最熱情的親善大使。

其他場景包括小嘉玲就讀的後壁區樹人國小、魚寮靈殿宮、結尾時變身女主角新家的鬼屋（菁寮後廍24節氣步道）、仕安里長短樹信號所、陳嘉玲與蔡永森相親的新營區三一宅藝空間等，「俗女一日遊」穿越時空回味童年時光，到菁寮體驗最純樸的農村生活，感受台南在地文化。

「俗女養成記景點導覽地圖」即日起於無米樂旅遊服務中心、金德興藥舖、新營火車站旅遊服務中心、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所提供民眾免費索取，也可至「台南旅遊網」下載。

此外，「臺南英語友善線上地圖」「臺南英語友善線上地圖」 針對劇中包含「金德興藥舖」、「三一宅藝空間」、「二十四節氣步道」等景點架設英語線上導覽服務。

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