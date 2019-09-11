最不正經的藝術展 駁二「不正經調查局」用創意挑戰日常

2019-09-11 12:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕什麼展覽最不正經？駁二找來8位藝術家在五公尺長的人行道舉辦超短賽跑、讓速食店的炸雞薯條搖身一變成為充滿母愛的家庭料理、用電線通電的方式烤熟香腸，以看似不正經的幽默方式，描繪日常生活中難以言喻的荒謬與矛盾。

文化局長林思伶表示，「不正經調查局」從最平易近人的生活出發，透過藝術家創意的視角中激發出對於生活的更多想法，尤其是日本藝術家木村崇人的「出前調理人家族─110V電擊調理法」，以通電的方式加熱各種食材，打破人們對於烹調的印象。

走進展場，首先看到笛安娜‧柯蘭奇可娃（Deana Kolenčíková）在高雄進行一連串城市探索及社會實驗，其中包括她帶著放大十倍的紅包在路上行走，探尋這樣的方式是否也會一起放大好運與錢財。

崔廣宇與沃查克．吉洛維茲（Wojciech Gilewicz）不約而同地透過行動重新定義人們與街頭物件、公共藝術的關係，也探討了現代人對於觀看的選擇，視而不見的奇異現象；盂施甫透過《小折磨系列》具象化了生活起居間的各種小折磨：想躺上去睡覺卻因為蚊子及強光而睡不著的床、還有永遠無法順利走完一圈的時鐘；田中良佑則邀請媽媽以速食作為食材製作家庭料理，滿足他同時想吃速食及家常菜的心情。

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