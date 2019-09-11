回饋北竿 海大馬祖校區半數學生報名當課輔老師

2019-09-11 10:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋大學今年進駐馬祖校區上課，為了深耕在地服務，發揮大學社會責任，開學後積極籌畫北竿地區中小學課後輔導活動，並在近期舉辦課輔老師徵選活動，全校有超過一半的同學報名參加，爭取從事社會服務的機會。

海大表示，位於北竿鄉坂里的海大馬祖校區共招收「海洋生物科技系」、「海洋工程科技系」及「海洋經營管理系」等三個科系，採3＋1學程規劃，今年第一批大二的學生進駐上課，將於9月19日舉辦開學典禮，這是海大在台灣本島以外的第1個校區，也是馬祖第一所大學，不僅對海大有重大意義，也象徵馬祖高等教育的新里程碑。

海大首度推出的中小學課後輔導活動，主要針對北竿鄉的中、小學生設計，中山國中7到9年級學生約有40人報名參加，主要提供英文、數學、物理及化學等學科課業輔導。另外，針對塘歧國小1到6年級65位同學，將進行全科的課後複習及課堂作業指導。

目前在海大馬祖校區上課的學生共有78人，這次課輔老師面試甄選活動共有46名學生參加，最後錄取31位同學，預計從9月16日起至12月27日，每週一至週四晚上6點至8點到中、小學進行課後輔導服務。

經營管理系徐姓學生說，媽媽是老師，對教書很有興趣，希望能幫助當地的小朋友，另一位經管系廖姓學生也說，暑假曾經到游泳池教課，看到小朋友進步感到非常開心，因此希望來到馬祖後，也能繼續幫助小朋友學習成長。

生技系謝姓學生讀高中時，曾在補習班擔任解題老師，平時在家裡也會指導妹妹課業，教學的過程過程讓他很有成就感，促使他來到馬祖後想要投入課輔的行列，發揮所學也可以幫助有需要的學生。

海大課外活動指導組長黃清旗表示，推動馬祖校區學生從事課後服務和參與社區營造，是非常有意義的課外活動，希望學生都能秉持著犧牲奉獻熱忱的心，發揮自己的專業知能，走向社會投入實質的服務及公益活動，這也是大學生很好的服務學習機會。

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