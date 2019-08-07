大學指考放榜 海大不受少子化衝擊再度滿招

2019-08-07 12:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕108學年度大學指定科目考試入學分發今天放榜，國立台灣海洋大學獲得考生青睞，再度滿招，將於8月17日舉辦「新生入學說明會暨新生家長日」，邀請新生及家長到學校參訪及座談，瞭解海大的辦學理念、教學資源與生活環境。

海洋大學表示，今年大學指考海大共有25個系組招生，提供325名額，最後包括3位外加名額，一共錄取了328人，總計經由各個入學管道錄取的大學部新生一共有1415人，比原定的1300人，還多了115人。馬祖校區的海洋生物科系學系、海洋工程科技學系及海洋經營管理學系也都全數額滿。

海洋大學校長張清風表示，少子化與全球化是現今國內各大學都必須要正視面對的問題，海洋大學這幾年以「活力創新、海大躍進、海大精進」為策略，努力「擦亮海洋的招牌」與「強化海洋、海事與水產的特色」，堅持以「海洋特色為主體」多元化發展，獲得各界肯定。

張清風說，海洋大學強調以學生為主體的辦學理念，除了強化學生專業學養之外，更積極推動與產業界合作，並與國內外學校機構建立更實質的交流合作，鼓勵學生參加海內外交流或產業實習，與國際、產業接軌，對於學生未來就業的競爭力也大幅提升，讓所有學生都能成為社會上不可或缺的人才。

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