等了70年 馬祖終於有大學

2019-07-22 13:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕等了70年，馬祖終於等到大學進駐的一天！

國立台灣海洋大學馬祖校區即將在今年8月底迎接大二學生進駐上課，位於北竿鄉坂里的海大馬祖校區校名銜牌18日正式掛牌，這也是海洋大學在台灣本島以外的第1個校區，對馬祖及海大而言，都具有重大意義。

連江縣長劉增應說，馬祖4鄉5島最高學府只有國立馬祖高中，同樣是離島的金門有金門大學，澎湖有澎湖科技大學，只有馬祖沒有大學；多年來，馬祖學子要離鄉背井到台灣求學，十分不方便。

在地方各界與海大校長張清風攜手努力下，終於獲得教育部對於海大馬祖校區設立的支持；位於北竿鄉坂里的海大馬祖校區在7月18日完成掛牌，海大馬祖校區將於9月19日辦開學典禮，這是馬祖高等教育的新里程碑。

張清風說，海大馬祖校區共規劃招收「海洋生物科技系」、「海洋工程科技系」及「海洋經營管理系」等系組，採3＋1學程規劃，這三系的學生除了大學2年級在馬祖校區上課外，其餘3年在海大基隆校本部上課。

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