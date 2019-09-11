不滿交通部護航Uber非法業者 數百台小黃繞政院抗議

2019-09-11 09:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為抗議交通部執法不張，護航非法營業Uber業者，今日一早上百台小黃自主性串連繞行政院四周抗議，台灣計程車產業發展聯盟發表聲明強調，堅決反對交通部替非法業者放水，若執意護航非法Uber，計程車將團結全面抗爭。

台灣計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義受訪表示，「汽車運輸業管理規則」第103條之1已於今年6月生效，並訂於10月開始取締，交通部對於Uber非法業者給予4個月輔導期，行政機關屆時應如期嚴格執法。

曾弘義質疑，Uber司機自救會群組中，一再惡意鼓吹司機不要轉換成合法多元化網約車司機，到法規期限前1個月才到交通部哭訴考試來不及，要求交通部給予延長非法營運期，形同學生期末考前準備不及，考試前一天才要求學校將期末考延期，這種變相作弊的行徑，交通部難道還要護航下去。

曾弘義批評，如果非法業者可以無限期要求政府通融輔導考照，考到合法後才可以開始取締，「請問我們要法律做什麼？」如果每個無照營業的人，都可以要求政府輔導，持續不斷違法營業，一直做非法行為，那我國法律到底在哪裡，今天是代表合法業者站出來，請交通部堅守法規，不能為了Uber單一公司，讓民眾對國家公權力的信任感蕩然無存。

台灣計程車產業發展聯盟則呼籲，交通部應比照歐美各國政府即刻嚴格規範Uber，Uber平台應該落地納管，交通部替Uber延長非營運期，無視台灣合法計程車司機權益，形同放任國際無良財團奴役台灣基層司機。

台灣計程車產業發展聯盟強調，若交通部堅持掩護非法，放任惡質財團持續奴役司機，全台計程車團體將進行大串聯，無限期上街頭抗爭，直到交通部守法執法為止。

今日要求交通部嚴格取締非法之共同聲明連署人，包含中華民國計程車客運商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會、全民計程車司機聯誼會總會、台北市計程車客運商業同業公會等數個團體。

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