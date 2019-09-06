延長Uber緩衝期？ 計程車業嗆交通部：不要違法失信

2019-09-06 17:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕汽車運輸業管理規則103-1條，剩不到1個月的時間就要開始正式取締，交通部長林佳龍今天表示，原定10月6日要上路執法，但配套措施也就是人車合法過程裡面需要考試，辦理很多證件，如果時間不足的話，交通部會研議緩衝期。對此，台灣計程車產業發展聯盟批評，Uber已有4個月緩衝期還要求延長，交通部若違法失信計程車將上街抗爭。

計程車產業發展聯盟說，先前已給Uber4個月緩衝期，交通部若在法規外給予緩衝期，不僅違法，而且理由真的太瞎，交通部大可以協調監理單位加開考試場次，協助Uber司機合法轉業，而非棄守法令，否則以後無照營業的違法業者、密醫等都可以比照此一理由，要求政府給予法規豁免權，這種明顯無理且違法的訴求，計程車業界堅決反對。

對於Uber司機主張考試不及，計程車產業發展聯盟說，僅需加開考試場次及增加每場次應考人數即可解決，甚至可以協調民間公、工、協會協助共同辦理，何需要以違法放寬執法期方式處理？當初規劃4個月緩衝期，就已考量計算過Uber司機轉業考試的需求，但Uber司機前3個月不積極參加考試或反映場次不足，而在最後1個月才藉口延緩執法，此舉顯屬託辭，請交通部不要自我打臉！

相關新聞連結：

Uber代僱駕駛抗議轉型受阻 林佳龍允研擬延長緩衝

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法