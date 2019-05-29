Uber代僱駕駛批失信 交通部：承諾均已做到 修法立場不變

2019-05-29 20:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕網路叫車平台代僱駕駛自救會今天赴行政院抗議，批評交通部政務次長王國材未做到今年4月19日雙方會談時的承諾事項，失信於駕駛們。對此，王國材拿出會議紀錄回應，交通部4項承諾全都有做到，公告前也有先讓駕駛知曉，交通部修法立場不會改變；不過，對於放寬計程車可接受多家業者派遣，這部分可以再討論。

至於這個具有爭議的法案，預告期剛滿1個月就準備公告，王國材說，主要是看見Uber這段時間仍不斷招募駕駛，發現有很多不清楚狀況的就加入，甚至貸款買車，所以決定早點公告讓大家死心，不過也有延長後面緩衝期，原規劃公告後3個月就取締，現在有延長至4個月。

根據會議紀錄，當時與網路叫車平台駕駛自救會代表會面時，主要訴求包含反對交通部增訂汽車運輸業管理規則第103條之1，認為將壓縮小客車租賃業營業空間，讓代僱駕駛失去工作。像是很多租賃業代僱駕駛，除了早、晚跑機場接送，其他時間也會跑Uber、Join Me、叫車吧等平台增加收入，但103條之1公布施行後，這些平台都會受到影響。還有就是科技可以協助傳統的運輸產業創新，提供更好的服務，政府應該訂定「網約多元小客車」專法，讓透過平台派遣的 小客車，提供載客服務。若要輔導Uber租賃業進入多元化計程車，開放多車隊派遣、彈性費率等法規需先鬆綁。另也擔憂未來租賃車轉計程車後，所衍生的車貸問題等。

王國材說，計程車司機與小客車租賃業代僱駕駛，都是靠開車載客賺取收入，但Uber與小客車租賃業合作後，大量的車輛及駕駛投入計程車原有短途載客市場且削價競爭，的確已影響計程車司機收入，政府必須嚴正處理。對於Uber不斷質疑2年前是交通部同意與租賃業合作模式經營，王國材也回應，106年是對於「Uber以合法租賃業者為營業主體」、「Uber 提供派遣技術方式」說樂見，但是Uber與小客車租賃業者合作以來，從廣告促銷、招募駕駛並媒合靠租賃車行、 媒合車輛提供即時派遣載客服務、提供乘車優惠、乘車費用定價等，都是由Uber主導決定，已非Uber當初承諾的營業方式，交通部必須澄清。

王國材說，交通部最放心不下的就是駕駛生計及乘客，交通部為確保每位駕駛開車賺取收入的權利，目前規劃方向，第一是將Uber小客車租賃業車輛及駕駛，移轉至多元化計程車，車輛部分協助改掛計程車牌，並輔導駕駛考取計程車執業登記證。

第二，輔導Uber在台灣成立計程車客運服務業，合法派遣計程車。對於租賃車駕駛人反映轉換為計程車後，所面臨車輛貸款問題，交通部也會盡力提供協助，與相關單位進行協商討論，以不增加駕駛人負擔為前提，儘可能給予貸款利率彈性空間。

王國材說，這些事項交通部現在都已做到，至於網約多元小客車，就是讓平台可以派遣租賃車、計程車，但派遣租賃車的模式本身還是不合法，還是要求須在103-1的架構下才行，對此，交通部的立場是不會改變。

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