倒刺鐵網阻街貓鑽後巷 業者恐被重罰200萬急拆

2019-09-10 20:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區錦秀路一名林姓攤販業者，討厭街貓總是鑽進店面後巷拉屎拉尿，故意用倒刺鐵絲網圍在後巷入口，意圖傷害街貓，此舉遭氣憤的愛貓人士在網路痛批，新北市動物保護及防疫處獲悉到場制止，動保處長陳淵泉說，林姓男子若真造成街貓受傷，最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

動保處調查，新店區錦秀路一間小吃業者，因附近的流流浪貓習慣聚集在店家後方的防火巷，天氣轉熱後動物排遺不時傳出陣陣臭味，業者因長期臭味薰天，難以忍受，竟異想天開地在防火巷口架設將近1.6公尺高的倒刺鐵網攔阻街貓，讓人看了觸目驚心。

林姓業者還在個人臉書上發布與流浪貓作戰紀錄，繪聲繪影地描寫自己製作的防貓利器可能會如何讓貓隻倒地，令愛貓人士很氣憤，動保處接獲通報後到現場查緝，業者因承受壓力，已經拆除鐵網，現場也未見有貓咪受傷，讓動保處人員鬆了一口氣，免除掉一場誤傷動物案件。

陳淵泉說，如果民眾需要誘捕籠捕捉流浪動物，除可自行購買、也可向動保處申請登記借用，或是噴灑坊間貓咪忌避劑，並清掃流浪動物食物來源，雙管齊下才能避免貓隻聚集。

故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，將可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，若故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最高可處處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

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