鮪魚配額交換大目鮪 陳吉仲：可增加漁民收入

2019-09-10 18:27

〔記者林惠琴／台北報導〕「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）北方次委員會日前決議，要在年底提案將台灣300公噸的黑鮪配額轉讓給日本，同時爭取日本讓出300公噸的大目鮪配額，但台日兩國鮪魚限額交換案，引來外界質疑恐損害漁民權益，農委會主委陳吉仲強調，此舉可讓漁民捕更多大目鮪、增加收入。

對於外界擔心台日兩國鮪魚限額交換案可能損害漁民權益，陳吉仲在臉書貼文指出，這是完全不對的想法。

陳吉仲解釋，我國近年在中西太平洋的黑鮪魚限額是1709公噸，而大目鮪限額在1萬0481公噸左右，但實際黑鮪魚捕獲量大概400多公噸，大目鮪則有9000多公噸，也就是說，就算捕獲的黑鮪魚數量翻倍，都還剩下很多的限額可以運用，如果長期不用，未來各國檢討限額的時候，就可能被要求削減。

陳吉仲指出，反觀我國捕獲的大目鮪已經接近額度上限，且還有很多小船因為限額不夠，所以只能分配到20公噸，漁民長期希望可以增加限額，拿根本沒用到的虛擬額度，去換漁民可以實際捕撈的數量，對漁民來說，是百利無一害。

陳吉仲強調，並不是把黑鮪魚的限額「讓」給日本，只是在沒用到的時候，「借」給日本用1年，同時要求日本也要「借」給我們需要的大目鮪限額，未來若漁民自己有要用，隨時都可以收回來，這樣的做法不僅符合國際實務，也符合漁民需求，讓漁民捕更多大目鮪，完全是增加漁民收入的做法！

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