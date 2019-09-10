太平雲梯破百萬人次 2週年慶結合豫劇團辦踩街

2019-09-10 17:23

〔記者王善嬿／太平報導〕嘉義縣梅山鄉太平雲梯2017年落成啟用，營運迄今近2年，登梯破100萬人次，阿里山國家風景區管理處、太平社區產業合作社13到15日及21日到23日，舉辦2週年慶系列活動，其中結合台灣豫劇團，將舞台搬到太平社區，把改編自梅山鄉作家王瓊玲的小說「美人尖」的戲劇作品，以環境劇場方式演出。

太平村長嚴清雅表示，太平景色變化無窮，民眾不只可以來太平雲梯，還可以到鄰近太興村、瑞里村看飛瀑、賞螢火蟲，第一年登梯人次約70萬人次，今年截至8月底登梯人次約30萬人次，而太平雲梯營運兩年，也吸引青年返鄉，因此與返鄉青年合作，舉辦市集、音樂會及攝影展覽。

嚴清雅說，太平雲梯海拔約1000公尺，白天可觀賞到雲海景緻，晚間可觀星空，視野清晰時，最遠可看到澎湖，可謂千萬夜景，而平日周六就有開放夜間時段，此次也在14日、21日舉辦兩梯次高空野餐活動，民眾可付費報名。

返鄉青年郭芳谷喜愛攝影，為推廣嘉義縣梅山鄉太平、瑞里觀光，即使要花長時間等候美景，他也樂此不疲，2年多來拍攝近400張照片，記錄太平雲梯四季、晨昏甚至夜晚風貌，13日到23日在太平雲梯遊客中心2樓，展出他15幅攝影作品。

郭芳谷說，因太平交通不便，只要下雨、颱風，旅遊人潮就會減少，青年就業仍不易，所以藉由攝影，希望讓更多人知道太平、瑞里等地的美。

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