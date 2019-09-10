921地震20年 用閱讀撫平傷痕「愛的書庫」新書發表

2019-09-10 15:54

〔記者林曉雲／台北報導〕921大地震今年滿20週年，當年一群南投縣災區教師發起「用閱讀撫平傷痕」的共同閱讀活動，在921震災重建基金會協助下，第一座「愛的書庫」在南投縣草屯鎮虎山國小成立，「愛的書庫」運作至今15年、全國303座，募集超過2萬多箱、73萬冊的書，已突破5300萬閱讀人次，是台灣總人口的兩倍多。

為紀錄一路走來的點滴，台灣閱讀文化基金會出版《閱讀，看見希望：改變台灣閱讀教育的推手——愛的書庫》一書，明天將舉辦新書發表會，作者是自由時報記者陳鳳麗。

台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠表示，基金會出版《閱讀，看見希望：改變台灣閱讀教育的推手—愛的書庫》，代表921重建後的新生力量，從最早只有一座書庫，到現在的303座，從最早的1冊書到73萬冊書，是由許許多多默默奉獻愛心、金錢、勞力的人所共同造就，包括企業家、社會企業實踐者、政治或教育文化界的名人，也有學校老師、替代役男、圖書館員、無給職的志工，以及協助搬運書箱的物流司機及許多默默奉獻的小人物，讓台灣的閱讀推展呈現新風貌，這本新書說的就是他們默默深耕校園閱讀、豐富學童心靈的感人故事。

執行長陳一誠表示，愛的書庫是把用愛心捐款買的書集中在一座倉庫，有需要的人就可以去借，用完之後再換其他人使用，使資源發揮最大效益，這就是「愛的書庫」智慧循環．愛與分享的運作方式，從台灣的地理中心南投縣向外擴展，各縣市老師紛紛參與「共讀」的閱讀活動。很多老師以為「愛的書庫」是政府所設立，家長以為孩子帶回家看的書是學校花錢買的，其實愛的書庫完全是民間組織，用的是民間的捐款，303座「愛的書庫」已改變台灣的閱讀教育。

美律實業董事長廖祿立基於對社會的責任，認為「愛的書庫」讓他看到，改變台灣下一代教育的著力點。」擔任台灣閱讀文化基金會董事長，成為推動台灣閱讀運動的推手，在他的號召下，認同「愛的書庫」的人愈來愈多，願意出錢出力的人始終未間斷，前教育部長黃榮村等人亦熱情擔任基金會董事，十多年下來「愛的書庫」在全國各縣市、甚至在六個離島都已設立，帶孩子透過閱讀找到札實的生命力。

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