獨立書店的隕落與新生 豐原三民書局VS香港銅鑼灣書店

2019-09-10 09:42

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41年豐原三民書局將熄燈 網：覺得用新台幣下架是件悲傷的事

〔即時新聞／綜合報導〕因為經營不佳，已經41年的豐原三民書局將在本月底熄燈，結束營業，這個曾經被視為中部民主聖地的書店，走入歷史，如同告別一個世代，讓民眾不捨，而同時，遭中共打壓而流亡出走的香港銅鑼灣書店，不到20小時就募集到逾280萬元，準備在明年重新在台灣開店。

綜合媒體報導，豐原三民書局位於豐原火車站商圈，早在民國67年，由利錦祥、陳姿媚頂下華谷書店，改名三民書局，當時以專賣黨外雜誌、台灣本土作家、社會文史批判專論的書群，以及支持黨外運動著名，堪稱是中部民主運動的象徵。

不過，隨著黨禁解除、白色恐佈的逐漸遠離，三民書局轉型成一般性書店，而除了佔據地點好之外，跟其他書店沒有兩樣，生意下滑、租約到期，將歇業走入歷史，為了不捨曾經的民主聖地，總統府秘書長陳菊9月7日還特地走訪三民書局，拜訪新潮流大老也是老闆利錦祥，自掏腰包買了兩萬多元文學書籍，送溫暖給昔日戰友。

相對於豐原三民書局的凋零歇業，香港銅鑼灣書店即將在台灣新生。

銅鑼灣書店在香港是銷售中國政治類書籍的重要據點，中國禁書在書局內相當暢銷，在2015年，最大股東桂民海及股東在中國「被消失」後，全球人權組織展開挽救桂民海大作戰，店長兼創辦人林榮基隨後流亡，多次公開挽救桂民海，桂民海被失蹤2年後，被中國釋放，但銅鑼灣書店在香港消失了。

林榮基為自己而戰的意志更堅強，想要重開銅鑼灣書店屢遇挫折，不過，今年9月6日於網上展開「銅鑼灣書店─台灣重啟─為自由的靈魂而開」的眾籌計畫，預計在60天募集280萬元，不過，不到20小時就達標，逾千人參與眾籌，協助新生。

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